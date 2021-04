Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Fußgängerin bei Unfall schwerverletzt

Kirchen (ots)

Am 12.04.2021, gegen 13:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Lindenstraße im innerörtlichen Bereich von Kirchen in Richtung Hauptstraße. Eine 16-jährige Zweiradfahrerin folgte ihm mit ihrem Kleinkraftrad. An der lichtzeichengeregelten Fußgängerüberquerung in Höhe der IGS Kirchen, hielt der 48-Jährige verkehrsbedingt an, da eine 28-jährige Fußgängerin die Straße überqueren wollte. Die nachfolgende Kleinkraftradfahrerin missdeutete den Verkehrsvorgang und wollte an dem haltenden Kraftrad vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die dabei schwerverletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

