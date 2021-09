Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ein Roller und ein Kleinkraftrad aus Garage entwendet

Pirmasens (ots)

Zwischen Montag, 30.08., und Sonntag, 05.09., entwendeten unbekannte Täter einen blau-weißen Piaggio Roller und ein rotes Kleinkraftrad, Marke Sat Systems, beide ohne Zulassung, aus einer verschlossenen Garage in der Volksgartenstraße. Am Garagentor konnte keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Wert der beiden Zweiräder wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

