Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Täter bricht Tür auf und flüchtet

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Sonntag eine Tür zu einem Wintergarten eines Wohnhauses im Koppelsberg auf. Aus noch unklarer Ursache ließ der Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete unerkannt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei in Osterholz gebeten.

