POL-DN: Zum wiederholten Male ohne Führerschein und unter Drogen aufgefallen

Kreuzau (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung begegnete am Samstag, um 17:20 Uhr auf der Dürener Straße ein 34jähriger Mann aus Vettweiß mit seinem Fahrzeug. Den Beamten der Polizeiwache Kreuzau war bereits aus vorausgegangenen Kontrollen bekannt, dass der Vettweißer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte und beabsichtigten den Pkw nebst Fahrzeugführer anzuhalten und zu kontrollieren. Als der 34-Jährige bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung ließ er dann sein Fahrzeug am Rurufer- Radweg zurück und flüchtete zu Fuß. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Mann in einem Gebüsch an der Rur gestellt und kontrolliert werden. Dem Vettweißer wurde, da er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand, eine Blutprobe entnommen und der Pkw sichergestellt. Nachdem im Fahrzeug weitere Betäubungsmittel aufgefunden wurden, sieht der 34-Jährige nun einem umfangreichen Strafverfahren entgegen.

