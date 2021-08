Polizei Düren

POL-DN: Wohnhaus nach Verkehrsunfall stark beschädigt

Linnich-Rurdorf (ots)

Am Samstagmorgen um 09:35 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mönchengladbacher mit seinem Pkw in Linnich-Rurdorf die Neue Kirchstraße in Richtung Welz. Aus zunächst ungeklärter Ursache stieß er im Kreuzungsbereich mit der Prämienstraße ungebremst gegen eine Hauswand. Ein Ehepaar aus Jülich-Barmen, das mit ihrem Fahrzeug die Prämienstraße befuhr, konnte den Unfall unmittelbar beobachten. Sie bargen den verletzten Fahrer und begannen mit der Erstversorgung. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Fahrer aus Mönchengladbach unmittelbar vor dem Unfall einen medizinischen Notfall erlitt und daher den Kreuzungsbereich ohne Bewusstsein überquerte. Der Verletzte wurde nach Reanimation einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Während sein Fahrzeug kaum Sachschaden erkennen lies, wurde die Hauswand stark beschädigt. Das THW wurde zur Sicherung angefordert, da auch im Innenbereich des Hauses Schäden erkennbar waren. Ein besonderer Dank gilt den Ersthelfer.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell