Polizei Düren

POL-DN: Fahrer eines E-Bike bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Düren - Ein sogenannter Dooring-Unfall, bei dem Zweiradfahrer gegen sich plötzlich öffnende Fahrzeugtüren stoßen und es hierdurch zu einem Unfallgeschehen kommt, ereignete sich am Donnerstag gegen 14:45 Uhr in der Dürener Weierstraße. Der beteiligte Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ein 63 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Rölsdorf befuhr zur Unfallzeit mit seinem E-Bike die Weierstraße in Richtung Innenstadt. Als er an einem im Bereich der Weierstraße parkenden PKW vorbeifuhr, öffnete dessen 45-jährige Fahrerin unvermittelt die Fahrertüre. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, stieß gegen die Türe und kam hierdurch zu Fall. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen zu, die eine weitere medizinische Versorgung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. Das beschädigte E-Bike hatte die Polizei auf seinen Wunsch hin zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, erneut auf die Gefahren durch sogenannte Dooring-Unfälle hinzuweisen. Insbesondere beim Vorbeifahren an geparkten oder haltenden Fahrzeugen sollte immer mit sich öffnenden Türen gerechnet und ein schnell notwendig werdendes Anhalten eingeplkant werden. Auch das Tragen eines Fahrradhelmes, zur deutlichen Verringerung des Verletzungsrisikos, wird ausdrücklich empfohlen.

Aber auch an die Umsicht von Fahrzeugführern:innen wird an dieser Stelle appelliert. Rechnen sie beim Aussteigen und Öffnen der Türe immer mit vorbeifahrenden anderen Verkehrsteilnehmern. Die Anwendung des sogenannten "Holländer-Griffs" kann hier hilfreich sei. Dabei wird die Türe mit der dem Ausstieg entfernten Hand geöffnet. Durch das hierdurch seitliche Verdrehen des Oberkörpers geht der Blick vor dem Öffnen der Türe nach Außen und lässt sich nähernde Fahrzeug noch rechtzeitig erkennnen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell