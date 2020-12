Polizei Hamburg

POL-HH: 201216-3. Zeugenaufruf nach bewaffnetem Raubüberfall auf Taxifahrer in Hamburg-Lurup

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 15.12.2020, 04:35 Uhr Tatort: Hamburg-Lurup, Elbgaustaße, Bushaltestelle Fahrnhornweg

Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern die im Verdacht stehen, einen Taxifahrer beraubt zu haben. Das für die Region Altona zuständige LKA 124 führt die weiteren Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Taxifahrer (52) zwei Fahrgäste am Hans-Albers-Platz auf, um sie nach Hamburg-Lurup in den Lüdersring zu fahren. An der Bushaltestelle Farnhornweg stoppte das Taxi. Noch bevor die beiden männlichen Personen ausstiegen, bedrohte ein Fahrgast den Taxifahrer mit einer Pistole, der zweite Fahrgast hielt dem Taxifahrer ein aufgeschobenes Cutter-Messer vor. Anschließend nahm einer der Täter das in der Mittelkonsole liegende Handy des Geschädigten an sich. Beide Personen flüchteten mit diesem Raubgut sowie 40,- Euro Bargeld in unbekannte Richtung.

Eine anschließende Fahndung führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - 35-40 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - normale bis kräftige Statur - kurze, schwarze Haare mit Hinterkopfglatze - sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent - trug einen Mund-Nasenschutz - hielt eine kleine Pistole in der Hand

Täter 2:

- männlich - 35-40 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - normale Statur bis dünne Statur - blonde, kurze - sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent - trug einen Mund-Nasenschutz

- hielt das Cutter-Messer in der Hand

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere wird ein zu diesem Zeitpunkt am Tatort vorbeifahrender Kraftfahrzeugführer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

