POL-HH: 201216-2. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Serie von Autoaufbrüchen in der HafenCity

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 15.12.2020, 16:10 Uhr Tatort: Hamburg-HafenCity, Koreastraße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 14 (PK 14) haben gestern Nachmittag einen 44-jährigen Türken vorläufig festgenommen, nachdem er mutmaßlich ein Fahrzeug in der HafenCity aufgebrochen hatte. Offenbar war es nicht seine erste Tat.

Die Beamten beobachteten den Tatverdächtigen dabei, als er sich durch eine zerstörte Seitenscheibe in einen Renault Kangoo beugte und offenbar etwas daraus entnahm. Als die Fahnder den 44-Jährigen daraufhin vorläufig festnehmen wollten, leistete er erheblichen Widerstand und flüchtete. Im Bereich der Oberhafenbrücke nahmen die Polizisten, die zwischenzeitlich Verstärkung angefordert hatten, den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. In unmittelbarer Tatortnähe stellten sie einen Laptop und ein Tablet sicher, die der Mann vor seiner Flucht dort zurückgelassen hatte. Schnell ließ sich ermitteln, dass es sich bei dem Laptop um Diebesgut aus dem aufgebrochenem Renault handelte. Das Tablet konnte einem kurz zuvor verübten Aufbruch eines Ford Transit im Bereich Hammerbrook zugeordnet werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Rothenburgsort fanden die Polizisten darüber hinaus zwei weitere Laptops, die nach ersten Erkenntnissen aus zwei Aufbrüchen von Audis vom Wochenanfang und von Anfang Dezember im Bereich der HafenCity stammten. Beide Geräte sowie weiteres in der Wohnung aufgefundenes mutmaßliches Diebesgut stellten die Beamten sicher.

Weiterhin erkannten die Beamten den Festgenommenen als einen seit Mitte September gesuchten Kfz-Aufbrecher ebenfalls aus dem Bereich der HafenCity wieder. Hierbei war seinerzeit eine Kamera aus einem Ssangyong Korando entwendet worden. Die von dem Tatverdächtigen bei dieser Tat vermutlich getragene, markante Bekleidung stellten die Polizisten ebenfalls als Spurenträger und Beweismittel sicher.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die Ermittlungen und führten den 44-Jährigen einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Kfz-Delikte in der Region Mitte zuständigen Landeskriminalamt 112 (LKA 112) geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Beschuldigte für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sein könnte.

