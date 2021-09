Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Gullydeckel ausgehoben

Erlenbrunn (ots)

In der Nacht zum Sonntag hoben unbekannte Täter im Bereich Zollstockstraße/Simter Weg mehrere Regenabflussgitter aus der Regenrinne. Die Gitter wurden von der Polizei wieder eingesetzt. Laut Anwohnern soll in der Nacht eine Gruppe grölender Jugendlicher durch die Straßen gezogen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

