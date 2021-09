Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Bargeld

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmittag wurden einer 76-jährigen Frau in der Rosengartenstraße vor dem dortigen Naturkostladen Bargeld aus der Geldbörse entwendet. Die Geschädigte wurde von einem Mann, der aus Richtung Hallplatz kam, angesprochen und nach dringend benötigtem Kleingeld gefragt. Als die Geschädigte ihre Geldbörse öffnete, griff der Beschuldigte in das Scheingeldfach, entnahm ein Bündel mit 400 EUR Bargeld und lief in Richtung Gutenbergstraße davon. Die Geschädigte folgte dem Beschuldigten, konnte jedoch nur noch sehen, wie er in den Hinterhof des Gebäudekomplexes Gutenbergstraße 23 lief. Als sie selbst in dem Hinterhof ankam, war der Beschuldigte aus ihrem Sichtfeld verschwunden. Täterbeschreibung: männliche Person, Mitte 50, korpulente Statur, ca. 165-170 cm groß, Stirnglatze, osteuropäischer Phänotyp, sprach mit ausländischem Akzent, Bekleidung: dunkles langes T-Shirt (vermutlich braunfarben), dunkle Dreiviertelhose aus Stoff T-Shirt (vermutlich braunfarben)

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise bzw. sucht Zeugen der Tat. |pizw

