POL-KB: Korbach - Unbekannter schlägt Scheibe am Auto ein und stiehlt Kamera

Korbach (ots)

In der Nacht zu Ostersonntag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Autos in der Violinenstraße in Korbach ein. Aus dem Auto entwendete er eine fest verbaute Kamera. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell