Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 04.09.2021, in dem Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zweibrücker Straße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 30-jährige Frau aus Pirmasens parkte ihren PKW in einer der Parkboxen an der genannten Örtlichkeit. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung im Bereich der rechten Fahrzeugseite in Höhe der Beifahrertür fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600,00 Euro. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell