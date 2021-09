Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am 03.09.2021 wurde gegen 23 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin auf ihrem E-Scooter in der Winzler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Die 23-Jährige Frau aus Pirmasens gab außerdem an, am Vortag verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird nun gegen sie wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |pips

