Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand zweier Müllcontainer

Pirmasens (ots)

Am 04.09.2021 gegen 04:30 Uhr kam es zu einem Brand von zwei Müllcontainern im Berliner Ring. Die Feuerwehr Pirmasens konnte den Brand löschen, bevor Sachschaden an umstehenden Gebäuden oder Fahrzeugen entstehen konnte. Derzeit wird von einem vorsätzlich herbeigeführten Brand durch bislang unbekannte Beschuldigte ausgegangen. An den Mülltonnen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

