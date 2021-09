Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Randalierer beschädigen ein Fahrzeug

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.09.2021, 02:05 Uhr

Ort: Zweibrücken, Lammstraße 1

SV: Von Passanten wurde gemeldet, dass mehrere Jugendliche an geparkten Fahrzeugen randalieren würden. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort mehrere Fahrzeuge festgestellt werden, an denen sich die Jugendlichen augenscheinlich ausgelassen hatten. An einem weißen Citroen wurde ein Außenspiegel eingeklappt, bei einem blauen Ford Fiesta wurde der rechte Außenspiegel abgerissen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell