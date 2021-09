Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an PKW

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 03.09.2021, 17:00 Uhr - 19:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Rothenbergstraße 6

SV: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte, eventuell mittels eines spitzen Gegenstandes, einen am Fahrbahnrand geparkten roten VW UP. Es entstand ein Schaden in Form eines langen Lackkratzers auf der Fahrerseite. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

