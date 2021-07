Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliches Diebes-Trio

Kaiserslautern (ots)

Zu dritt waren jugendliche Ladendiebe am Mittwoch in der Innenstadt am Werk. In einem Drogeriemarkt am Fackelrondell wurde gegen halb 2 beobachtet, wie zwei der Jungen die Sicht auf ihren Kumpel verdeckten, während dieser eine Flasche Parfüm aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte. Als das Trio anschließend den Markt verlassen wollte, sprach ein Mitarbeiter die Jungs an und hielt sie auf.

Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen wurden nach Abschluss der obligatorischen Maßnahmen an die Mutter des Jüngsten übergeben. Sie versprach, die Eltern der anderen beiden Jungen zu informieren. Eine Strafanzeige und ein Hausverbot dürfte allen dreien sicher sein. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell