Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau geschlagen und bedrängt - Zeuge alarmiert Polizei

Kaiserslautern (ots)

Ein 22-Jähriger hat am Mittwochnachmittag im Barbarossaring eine Frau bedrängt und geschlagen, so Zeugen. Sie wurden auf den Vorfall aufmerksam, als die 19-Jährige laut um Hilfe rief. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Kurz zuvor war es in der Wohnung des Mannes zum Streit zwischen den Lebenspartnern gekommen. Als die Frau das Haus verließ, folgte ihr der 22-Jährige. Auf der Straße kam es dann zum körperlichen Angriff durch den Mann, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Ihm wird vorgeworfen, die 19-Jährige leicht verletzt zu haben. Als Zeugen dazwischen gingen, bedrohte sie der 22-Jährige verbal. Nach der Attacke flüchtete der alkoholisierte Mann. Er wurde von einer Polizeistreife aufgegriffen. Zum Schutz vor häuslicher Gewalt wurde gegen ihn ein vorläufiges Kontakt- und Annährungsverbot verfügt. Der 22-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell