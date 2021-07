Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Motorradfahrer wird leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

An der Einmündung Barbarossastraße / Friedrichstraße ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer gekommen. Beide Fahrzeugführer begegneten sich in der Barbarossastraße. Die 44-Jährige fuhr stadteinwärts. Als sie im Einmündungsbereich wenden wollte kam es zum Zusammenstoß. Die Frau hatte nicht auf den stadtauswärts fahrenden Fahrer des Leichtkraftrades geachtet. Der 16-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw war weniger beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

