Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots)

In der Alex-Müller-Straße löste ein angebranntes Essen am Mittwoch den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Um 16 Uhr schlug in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder Alarm. Einsatzkräfte rückten aus. Die verschlossene Wohnungstür wurde von der Feuerwehr geöffnet. Die Wohnungsinhaberin war nicht zu Hause. In der Küche konnte ein angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt werden. Ein Feuer war glücklicherweise nicht ausgebrochen. Schließlich kam auch die verantwortliche Wohnungsinhaberin vor Ort. Sie konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden. |erf

