Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein derzeit unbewohntes Haus in der Hanitzhalde

Pirmasens (ots)

Zwischen Montag, 02. August, und dem gestrigen Donnerstag, brachen unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Haus in der Hanitzhalde ein. Eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes wurde eingeschlagen, nachdem der Rollladen hochgedrückt worden war. Mehrere Schränke in verschiedenen Räumen wurden durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts, da sich im Haus keine besonderen Wertgegenstände befinden. Außerdem wurde die Holztür eines außenliegenden Kellerraumes ohne Wohnungszugang eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wurde mit 200 Euro angegeben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell