Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waisenhausstraße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen letztem Freitag und dem gestrigen Donnerstag, 14:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Dachgeschoßwohnung des Mehrfamilienhauses, Waisenhausstraße 12, ein. Vermutlich wurde die Wohnungstür mit brachialer Gewalt eingetreten. Das Schließblech war komplett herausgebrochen. Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

