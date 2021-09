Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehsunfallflucht

Dietrichingen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 01.09.2021 gegen 12:30 Uhr

Ort: Gemarkung 66484 Dietrichingen, Landesstraße 478 SV: Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der die L 478 von Großsteinhausen kommend in Richtung Hornbach befuhr, geriet etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Dietrichingen über die Fahrbahnmitte hinaus, so dass er mit seinem Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden silberfarbenen Peugeot 206 stieß. An diesem entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. Der unbekannte Verursacher entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Hornbach.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht etwaige Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zu Fahrzeugen aus dem Nahbereich, die einen frischen Schaden am linken Außenspiegel haben. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell