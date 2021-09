Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Freitag dem 20.08.2021 und Sonntag dem 22.08.2021 wurden auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers im Gewerbegebiet Ost in Thaleischweiler-Fröschen mehrere dort abgestellte Fahrzeuge mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht. Hierdurch entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 20.000EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben.|piwfb

