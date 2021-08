Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 30.8.2021, zwischen 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde in der Lammstraße ein geparkter grauer Peugeot 206 beschädigt. Der linke Außenspiegel wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und dabei erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell