POL-OS: Berge - Garage von Dieben heimgesucht

Berge (ots)

In der Schwedenstraße geriet zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Samstagmorgen (11 Uhr) die Garage eines Wohnhauses ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu der Garage und stahlen aus einem Nebenraum zwei Pedelecs der Marken Giant und Gazelle, sowie ein Gartengerät und Werkzeug. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend in unbekannte Richtung. Wer im Bereich Schwedenstraße/Fienenmoorweg verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/961480.

