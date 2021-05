Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Dissen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Bahnhofstraße kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen 13 und 21.10 Uhr gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Audi A4 und verursachte am Heck des grauen Pkw einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dissen (Telefon 05421/921390) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell