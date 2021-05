Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Pedelec gestohlen

Hagen a.T.W. (ots)

Vor einem Verbrauchermarkt an der Natruper Straße geriet am Freitagmittag ein Pedelec der Marke Pegasus ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 12.15 und 12.30 Uhr an dem schwarz-roten Fahrrad zu schaffen und nahmen es anschließend mit. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

