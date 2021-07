Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstört

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerstörten Vandalen eine Glasscheibe an einer Bushaltestelle in Ossenberg an der Borther Straße.

Zuvor riefen Zeugen gegen 01.10 Uhr die Polizei, da mehrere Jugendliche auf dem Kirchengelände randalieren und Böller zünden sollten. Die Beamten konnten jedoch niemanden mehr antreffen. Ein Zeuge gab ihnen gegenüber an, einen lauten Knall gehört zu haben. Gesehen hatte er jedoch niemanden.

Im Rahmen der Nachsuche stellten die Polizistinnen und Polizisten dann die zerstörte Scheibe fest. Die Beamten fegten die Scherben vom Gehweg und sicherten die Bushaltestelle ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Rheinberg, Telefon 02843 / 9276-0, in Verbindung zu setzen.

