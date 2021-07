Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Vandalen beschädigen geparkte Autos

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr beschädigten Unbekannte mindestens sechs PKW, die hintereinander an der Stettiner Straße in Vluyn parkten.

Die Täter zerkratzten den Lack der Autos mit einem spitzen Gegenstand.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 in Verbindung zu setzen.

