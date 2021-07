Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Alleinunfall eines Motorradfahrers - Rettungshubschrauber im Einsatz - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 07.07.2021. gegen 20.35 Uhr, wurde zunächst der Rettungsleitstelle ein verunfallter Motorradfahrer in Hamminkeln-Mehrhoog im Verlauf der Kreutzstraße gemeldet. Dort hatte im Kurvenverlauf zwischen Berkelmannsweg und Overdickshof ein Zeuge einen am Boden liegenden Motorradfahrer vorgefunden. Nach ersten Ermittlungen hatte der 21-jährige Motorradfahrer die Kreutzstraße befahren und war, aus bisher unbekannter Ursache, verunfallt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik ausgeflogen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen muss von einem Alleinfall ausgegangen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Wesel (Tel.: 0281-1071622) zu melden.

