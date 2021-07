Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht Einbrecher

Schermbeck (ots)

Diebe sind in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Elsenberg eingebrochen - am Montag in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar.

Eine Zeugin hatte wenige Minuten vor 12.30 Uhr einen Mann beobachtet, der vor dem Haus etwas aus einem Transporter holte. Er war schlank, hatte eine gebräunte Haut und schwarze Haare und trug eine kurze Hose sowie Turnschuhe.

Einer weiteren Zeugin fiel das erste Mal um 13.15 Uhr ein Mann auf, der zwei Mal an der Haustür schellte und schnell wieder weglief. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze, nach hinten gegelte Haare. Er war schlank, 27 bis 30 Jahre alt und circa 175 cm groß. Zudem trug er eine schwarze Lederjacke, ein schwarzes T-Shirt, eine Jeans mit Used-Look und helle Turnschuhe.

Die Polizei Hünxe prüft, ob der Mann oder die Männer etwas mit dem Einbruch zu tun haben. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell