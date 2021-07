Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Alkoholsierter Pkw-Lenker von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag, gegen 22.50 Uhr, befuhr der 35-jährige Lenker eines Fiat Punto aus Richtung Ortsmitte mit überhöhter Geschwindigkeit die Industriestraße in Kirchardt. In einer leichten Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kolliderte mit einem dort auf-gestellten Quaderstein und im weiteren Unfallverlauf mit dem Zaun eines Firmenparkplatzes. Der Pkw-Lenker wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Pkw-Lenker eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Beamte des Polzeireviers Eppingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen, unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

