POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: unfallbeteiligter Kastenwagen gesucht

Am Freitagmorgen, gegen 07.55 Uhr, befuhr ein Lkw die L 577 zwischen Höpfingen-Waldstetten Richtung Hardheim-Bretzingen. Kurz vor Bretzingen kam nach Zeugenaussagen ein heller, vermutlich weißer Kastenwagen mit roter Werbeaufschrift entgegen. Es kam zur Berührung im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der Außenspiegel und die Beleuchtungseinrichtung des Kastenwagens beschädigt, Teile blieben an der Unfallstelle zurück. Der Lkw war ohne anzuhalten weitergefahren. Der Kastenwagen blieb zumindest kurze Zeit an der Unfallörtlichkeit stehen, fuhr aber später ebenfalls weiter. Eine hinter dem Lkw fahrende Zeugin informierte die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Lenker des Lkws ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Lenkers des Kastenwagens dauern an. Hinweise zu dem Kastenwagen oder dessen Lenkers nimmt das Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, entgegen.

