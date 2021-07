Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Kupfer gestohlen - Zeugen gesucht

Im Verlauf dieser Woche stahlen Unbekannte Kupfer von einem Haus in Hardheim. Der oder die Täter gelangten zwischen Montagnachmittag und Freitagvormittag auf das Grundstück in der Straße "Am Wurmberg" und stahlen Kupferdachrinnen und die kupferne Ummantelung des Kamins. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Straße "Am Wurmberg" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

