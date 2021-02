Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Pistole sorgt für Polizeieinsatz

Leipzig (ots)

Eine Softair-Waffe hat am Freitagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz und für Verspätung im Zugverkehr gesorgt.

Zeitgleich gingen am 12. Februar 2021, gegen 15:30 Uhr bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass sich in der S 1 in Richtung Miltitzer Allee ein Mann mit einer Waffe befinden würde. Bundes- und Landespolizei rückten an.

In Zusammenarbeit mit den LebEl-Kräften (lebensbedrohliche Einsatzla-gen) der Polizeidirektion Leipzig wurde der Zug am Haltepunkt Leipzig Leutzsch gestoppt, unbeteiligte Passagiere evakuiert und der Mann fixiert und kontrolliert. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine Softair-Waffe. Der 19-jährige Leipziger gab an, diese gerade bei einem Leipziger Polizeirevier abgeholt und seinem 16-jährigen Begleiter gezeigt zu haben. Die Anscheinswaffe wurde in der Vergangenheit schon einmal von der Leipziger Polizei präventiv sichergestellt.

Auf die Belehrung der Polizisten hin, zeigte der Mann erneut wenig Verständnis. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Im Zuge dessen kann gegen ihn ein Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000EUR verhangen werden. Die Softair-Waffe wurde beschlagnahmt.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es bei drei Zügen zu insgesamt 68 Minuten Verspätung.

