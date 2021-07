Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Unbekannte zerstören Fensterscheibe

Schermbeck (ots)

Vandalen haben eine Fensterscheibe der Sporthalle beschädigt, die sich neben der Gesamtschule an der Schloßstraße befindet. Der Hausmeister der Schule gab an, dass die Scheibe am Freitag in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 13.30 Uhr zerstört wurde.

Die Polizei Hünxe bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 zu melden.

