Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Vandalen wüten in Vluyn

Neukirchen-Vluyn (ots)

Vier Blumenkästen und einen Tisch einer Außengastronomie haben Unbekannte auf dem Vluyner Platz beschädigt. Darüber hinaus zerstörten Vandalen die Glasscheiben eines Bushaltestellenhäuschens an der Rayener Straße.

An den Blumenkübeln und dem Tisch machten sich die Vandalen in der Zeit zwischen Samstag, 8.00 Uhr, und Sonntag, 8.50 Uhr, zu schaffen. An der Bushaltestelle trieben die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 00.00 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr, ihr Unwesen.

Zwei große Sonnenschirme zündeten Unbekannte ebenfalls im Ortsteil Vluyn an (siehe Pressemitteilung vom 5. Juli, 09:56 Uhr).

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 zu melden.

