POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 20.02.2021 bis 21.02.2021

Essen / Oldb. - Schwerer Raub auf Discounter Am Samstag, 20.02.2020 gegen 20:00 Uhr kam es in Essen / Oldb., Lange Straße bei einem dortigen Discounter zu einer Raubstraftat. Zwei bisher unbekannte, maskierte Täter drangen zu Geschäftsschluss durch Eintreten eines Fensters in den Markt ein. Dort bedrohten sie insgesamt drei weibliche und einen männlichen Mitarbeiter. Unter Vorhalt einer Gabel forderte ein Täter die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter das Bargeld in unbekannter Höhe erhalten hatte, flüchtete er mit dem zweiten Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Verletzt wurden die vier Mitarbeiter im Alter von 39 bis 62 Jahren nicht. Trotz der sofort eingeleiteten und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht angetroffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und / oder zu verdächtigen Personen geben können. Die Täter wurden als männlich, ca. 25 Jahre, etwa 1,70 m groß und von schlanker Statur beschrieben. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Sie trugen bei der Tatausführung Handschuhe und dunkle Sturmhauben, sowie eine grüne und eine beige Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) und Polizei Essen / Oldb. (Tel.: 05434-924700) entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Löningen - Dachstuhlbrand mit hohem Sachschaden - Am Sonntag, 21.10.2021, um 07:50 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache der Dachstuhl einer Gaststätte mit Oberwohnung in Löningen, Hasestraße, in Brand. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand ein Teil des Dachstuhles bereits in Vollbrand. Es ist anzunehmen, dass durch das Löschwasser Folgeschäden am gesamten Gebäude entstanden sind. Das Objekt ist nicht mehr bewohnbar. Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Lastrup - Versuchter Einbruchdiebstahl - In der Zeit von Freitag, 19.02.2021, 18:30 Uhr bis Samstag, 20.02.2021, 09:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Garagentür in ein Einfamilienhaus in Lastrup, Siegfried-Lenz-Straße, einzudringen. Es blieb beim Versuch. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Etwaige Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter der Rufnummer 04472-932860 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Cloppenburg, Molberger Straße, stellten Beamte der Polizei Cloppenburg bei einem 27-jährigen Rumänen fest, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er konnte lediglich einen vorläufigen Lernführerschein aus Großbritannien vorzeigen, der in Deutschland keine Gültigkeit hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Essen / Oldb., OT Bevern - Einbruchdiebstahl - Am Samstag, 20.02.2021, in dem Zeitraum von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines Einfamilienhauses in Essen / Oldb., Hoher Weg. Hier entwendeten sie Bargeld und Schmuck in Höhe von etwa 2.000 Euro. Auch hier nimmt die Polizei Essen / Oldb. sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05434-924700 entgegen.

