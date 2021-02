Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 20.02.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 19.02.2021, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger aus Goldenstedt mit seinem PKW VW Sharan die Hauptstraße in Visbek. Dort kam er von der Fahrbahn ab, gefährdete dadurch zwei Fußgänger und prallte letztendlich gegen einen Straßenbaum. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung wurde der Mann im Anschluss stationär im Krankenhaus aufgenommen und dort medizinisch versorgt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 19.09.2021, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Dinklage mit seinem PKW den Südring. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Lohne - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, 19.02.2021, gegen 13.35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger aus Menslage mit seinem PKW die Dinklager Straße. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, 19.02.2021, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Quakenbrück mit seinem PKW die Dinklager Straße. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Freitag, 19.02.2021, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 15.40 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Tür vom PKW eines 25- jährigen aus Emstek. Bei dem PKW handelt es sich um einen Mercedes-Benz. Zum Tatzeitpunkt war der PKW in der Falkenrotter Straße auf einem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Vechta - Küchenbrand

Am Samstag, 20.02.2021, gegen 00:57 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in der Von-Merveldt-Straße in Vechta. Die Bewohner, zwei Erwachsene und drei Kinder, hatten sich auf den Balkon im 1.OG geflüchtet, da starker Rauch den Fluchtweg versperrte. Mit einer Leiter wurden sie von der Feuerwehr Vechta gerettet und an den Rettungsdienst übergeben und zur ambulanten Behandlung vorsorglich dem Marienhospital Vechta zugeführt. Alle Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Den Brand in der Küche brachte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und belüftete im Anschluss das durch Rauch stark in Mitleidenschaft gezogenen Haus. Die Höhe des Gebäudeschadens ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell