Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Vandalen beschädigen Bushaltestellen-Scheibe und WC-Anlage

Moers (ots)

Eine Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens haben Unbekannte an der Homberger Straße zerstört. Ein Bürger beobachtete am Dienstag gegen 22.50 Uhr Jugendliche, von denen einer eine Flasche gegen die Scheibe warf. Nach der Tat flüchteten sie.

Vandalen haben darüber hinaus auch im Stadtpark an der Krefelder Straße gewütet. Dort zerstörten sie in dem Toilettenhäuschen zwei WC-Deckel und ein Waschbecken. Die Polizei Moers bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 21.30 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell