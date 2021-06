Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Mittwoch, 02.06.21, 15.30 Uhr - Freitag, 04.06.21, 13.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Mittwoch, 02.06.21, 15.30 Uhr bis Freitag, 04.06.21, 13.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem, auf einem Parkplatz in der Hildesheimer Straße abgestellten Pkw, VW Golf, den Katalysator. Der Katalysator wurde unsachgemäß von dem Kraftfahrzeug entfernt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe ca. 300,- EUR Zeugen, die in dem benannten Zeitraum im Bereich des Parkplatzes Hildesheimer Straße Höhe Auer Lightning verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

