Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: 35-Jähriger bespuckt und verletzt Polizeibeamte

Ein 35-Jähriger hat am Sonntagabend einen Polizeibeamten in Bad Mergentheim leicht verletzt. Gegen 18 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung zu der Wohnung des Mannes gefahren, da es Hinweise darauf gab, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte. Vor Ort öffnete der offensichtlich Alkoholisierte den Beamten die Wohnungstür. Im folgenden Gespräch zeigte der 35-Jährige starke Stimmungsschwankungen und aggressives Verhalten. Bei dem Einsatz kam es in der Wohnung des Mannes infolge auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Streifenwagenbesatzungen. Aufgrund dessen mussten die Polizisten dem 35-Jährigen Handschließen anlegen. Dieser spuckte bei den Maßnahmen um sich, wobei er einen Beamten im Gesicht traf. Ein weiterer Polizist erlitt bei den Gewaltausbrüchen leichte Verletzungen. Anschließend brachte eine Rettungswagenbesatzung den Mann in ein Krankenhaus. Während der Fahrt beleidigte der 35-Jährige erneut die Einsatzkräfte. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über drei Promille.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug auf Kreuzung gerollt

Vermutlich weil eine 29-Jährige ihr Fahrzeug nicht richtig gesichert hat, ist das Auto am Montagnachmittag auf eine Kreuzung in Tauberbischofsheim gerollt. Gegen 17.15 Uhr hatten Zeugen eine Verkehrsbehinderung in der Schmiederstraße an der Kreuzung Spitalgasse gemeldet. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung fand ein führerloses Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn vor. Nachdem die Beamten circa 15 Minuten den Verkehr regelten, kam die 29-Jährige vor Ort und gab an, ihr Kraftfahrzeug in der Spitalgasse abgestellt zu haben. Offenbar hatte sie zuvor keinen Gang eingelegt, weshalb das Fahrzeug hinabrollte. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell