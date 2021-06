Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Mann nach Gaststättenkontrolle in Gewahrsam genommen

Ein Mann, der sich bei einer Gaststättenkontrolle aggressiv gegenüber Polizeibeamten zeigte, musste am frühen Samstagmorgen in Polizeigewahrsam genommen werden. Einer Streife war aufgefallen, dass entgegen der geltenden Corona-Regelungen in einer Bar auf der Heilbronner Allee nach Mitternacht noch Gäste bewirtet wurden. Die Polizeibeamten entschlossen sich zu einer Kontrolle der Bar. Allerdings kam der Betreiber der polizeilichen Anweisung sich auszuweisen nicht nach und sollte deswegen nach seinen Ausweispapieren durchsucht werden. Dies wollte eine 28-Jährige wohl verhindern und schüttete zunächst ein volles Weinglas über eine Polizistin und ging dann auch auf die Beamtin los. Als sie daraufhin zu Boden gebracht werden sollte, solidarisierten sich mehrere Gäste mit ihr und dem Betreiber. Die Gäste folgten den Aufforderungen der beiden die Polizeibeamten zu filmen und wurden zunehmend aggressiver, weshalb weitere Streifen zur Verstärkung angefordert wurden. Ein 21-Jähriger, der die Polizisten beleidigte und bedrohlich auf diese zuging, musste in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Zelle des Heilbronner Polizeireviers verbringen. Auf mehrere Beteiligte kommen nun Anzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte zu.

