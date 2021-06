Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2021 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Ellhofen: Aquaplaning - Einsatzfahrzeug überschlagen

Auf der Autobahn 6 kurz nach dem Weinsbergerkreuz verunfallte am Montagnachmittag ein Polizeifahrzeug. Gegen 14.45 Uhr war der Streifenwagen zu einem Einsatz auf der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Auf der Höhe des aktuell gesperrten Autobahnparkplatzes "Rosenberg" verlor der Fahrer des Wagens auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Einsatzfahrzeug und kam von der Autobahn ab. Abseits der Fahrbahn überschlug sich der Pkw. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine Beifahrerin verletzt. Beide Insassen mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Totalschaden an dem Streifenwagen und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell