Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei mit mehreren Verletzten auf dem Grenadiermarkt

Pirmasens (ots)

Am 03.09.2021 kam es gegen 20:10 Uhr auf dem Grenadiermarkt, welcher derzeit auf dem Exerzierplatz stattfindet, zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Nach Aussagen von Beteiligten und umstehenden Zeugen kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei wurden durch mindestens vier Beschuldigte mindestens drei Personen leicht verletzt. Derzeit gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich weitere Geschädigte und auch Beschuldigte an der Schlägerei beteiligt hatten. Diese entfernten sich jedoch vor Eintreffen der Polizeibeamten von der Örtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pips

