Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Dienstag kurz vor 16:00 Uhr wollte ein 32-jähriger Audi-Fahrer von einem Grundstück auf den Hammersbachweg ausfahren. Zur selben Zeit befuhr ein 40-Jähriger mit einem Daimler-LKW den Hammersbachweg in Richtung Ellwanger Straße. Als der LKW-Fahrer aufgrund des stockenden Verkehrs sein Fahrzeug kurz anhalten musste, wollte der Audi-Fahrer auf den Hammersbachweg ausfahren. In dem Moment setzte sich der LKW erneut in Bewegung. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Crailsheim: Gefährliche Fahrweise - Zeugen gesucht

Kurz vor 17:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 55 Jahre alter VW Golf-Fahrer die Goldbacher Straße aus Richtung Goldbach in Fahrtrichtung Crailsheim. Dem Golf-Fahrer kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Gelädnewagen entgegen. Der Geländewagen geriet auf die Gegenfahrbahn, so dass der Golf-Fahrer nachrechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei überfuhr der Golf einen Leitpfosten. An dem VW entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des Geländewagens setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

