Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - 9-jähriges Kind bei Unfall verletzt - Marihuana sichergesstellt - Scheibe eingeworfen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auto übersehen

Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Sulzbacher Straße von einem Grundstück auf die Straße ein. Hierbei übersah er einen von der Eckertsklinge einbiegenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. An den beiden Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Weissach im Tal-Cottenweiler: 9-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns befuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr die Allmersbacher Straße. Er streifte dort ein am Fahrbahnrand stehendes Mädchen, welches dort mit einem City-Roller das passieren des Traktors abwartete, um danach die Straße zu queren. Der Traktorfahrer streifte das Mädchen, welches dabei stürzte und sich verletzte. Das 9-jährige Kind musste vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des roten Traktors bemerkte vermutlich das Unfallgeschehen nicht und fuhr nach dem Vorfall in Richtung Heutensbacher Straße weiter. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: 21-Jähriger leistete Widerstand

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag in ein Wohnheim für Flüchtlinge gerufen, weil sich dort fremde Personen widerrechtlich aufhalten würden. Die Beamten trafen dort auf einen 21-Jährigen, der einen Joint konsumierte. Zudem wurde festgestellt, dass er wohl in seiner Unterbekleidung Rauschgift deponierte, weshalb er zur Durchsuchung mit zur Dienststelle verbracht werden sollte. Weil er sich dagegen wehrte, musste er von der Polizei mit einer Handschließe gegen seinen Willen abgeführt werden. Bei ihm wurde später ca. 5 Gramm Marihuana aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Fellbach: Auffahrunfall

Eine 71-jährige Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt. Sie befuhr gegen 14.30 Uhr die L 1197 zwischen Oeffingen und Remseck, als sie beim Parkplatz Hartwald infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw Hyundai auffuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Brand an Papierhäcksler

Ein brennender Papierhäcksler löste am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in der Eisentalstraße aus. Gegen 18 Uhr bemerkten Mitarbeiter, dass das Gerät zu brennen begonnen hatte und verständigten die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen mit 26 Einsatzkräften hatten die Mitarbeiter das Feuer bereits weitestgehend selbstständig gelöscht, sodass nur noch Nachlöscharbeiten von Nöten waren. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Winnenden: Scheibe eingeworfen

Am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Täter eine Fensterscheibe eines Gebäudes in der Schmidgallstraße mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden am Fenster wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Aufgefahren

Ein 24-jähriger KIA-Fahrer bemerkte am Dienstag gegen 16:40 Uhr beim Befahren der Rosenstraße zu spät, dass die vor ihm fahrende 38 Jahre alte Mercedes-Fahrerin an der Einmündung zur Werderstraße verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell