POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe

1. Versucher Pkw-Aufbruch, Schmitten, Oberreifenberg, Limesstraße, 28.09.2020, 18.00 Uhr bis 21.20 Uhr (pa)Am Montagabend versuchten Unbekannte in Niederreifenberg, in einen geparkten Toyota einzudringen. Zwischen 18.00 Uhr und 21.20 Uhr versuchten die Täter, das Türschloss des in der Limesstraße abgestellten Corolla zu manipulieren. Ihre Öffnungsversuche scheiterten, jedoch entstand dabei ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Fahrraddiebstahl am Bahnhof, Oberursel, Stierstadt, Stierstadter Straße, 26.09.2020, 11.00 Uhr bis 28.09.2020, 13.00 Uhr (pa)Einer Oberurseler Radfahrerin wurde in Stierstadt ihr Zweirad gestohlen. Noch am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr stand das Rad - mittels Zahlenschloss gegen Diebstahl gesichert - am Stierstadter Bahnhof. Am Montagmittag musste die Frau dann schließlich feststellen, dass sich unbekannte Täter offenbar nicht von dem angebrachten Fahrradschloss abschrecken ließen. Das saphirblaue Citybike des Herstellers "Pegasus" - Modell "Arcona Alu-Light" im Wert von mehreren Hundert Euro wurde dreist entwendet. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. VW erleidet Totalschaden, L 3023, zwischen Schmitten und Glashütten Oberems, 28.09.2020, 09.10 Uhr (pa)Nach einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3023 zwischen Schmitten und Oberems am Montagmorgen musste ein VW Tiguan durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Ein 34-Jähriger aus Schmitten war gegen 09.10 Uhr in Richtung Oberems unterwegs, als er in einer Linkskurve etwa 200 Meter vor dem Ortseingang - mutmaßlich durch Unachtsamkeit - nach links von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Dabei wurde sein Volkswagen derart stark beschädigt, dass an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Glücklicherweise blieb der 34-Jährige unverletzt.

4. Geparkter Mazda beschädigt - Unfallflucht, Usingen, Am Riedborn, 28.09.2020, 10.10 Uhr bis 10.45 Uhr (pa)Am Montagvormittag kam es in Usingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Neu-Anspacher Ehepaar parkte seinen Mazda 6 gegen 10.10 Uhr in der Straße "Am Riedborn" vor einer Arztpraxis auf einem der dortigen Parkplätze. Eine gute halbe Stunde später musste das Paar feststellen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug - vermutlich beim Ein- oder Ausparken in die benachbarte Parklücke - gegen den grauen Mazda gefahren war. Dabei wurde dessen Beifahrerseite beschädigt. Die Höhe des Schadens beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 2.000 Euro. Der oder die Verantwortliche hatte sich jedoch pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Deshalb ermittelt nun die Polizeistation Usingen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

