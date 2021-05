Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Viele Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Hildesheim am Wochenende

Hildesheim (ots)

Hildesheim(js). Das gute Wetter machte sich auch auf Hildesheims Straßen bemerkbar. Insgesamt 14 Verkehrsunfälle wurden über das Wochenende gemeldet.

Unter dieser hohen Anzahl waren auch drei Verkehrunfallfluchten, von denen zwei bereits durch die Hildesheimer Polizei aufgeklärt werden konnten. Einem LKW-Fahrer, der am 08.05.2021 gegen 12.20 Uhr im Berliner Kreisel einen anderen Pkw streifte und keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Sicherleistung auferlegt.

Desweiteren ereigneten sich noch drei Verkehrsunfälle mit jeweils einer leicht verletzten Person und Sachschäden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Keine der verletzten Personen mussten stationär behandelt werden. Ein 51-jähriger Fahrradfahrer hatte Glück im Unglück, als er am Samstag gegen 14.10 Uhr die L485 befuhr und auf Höhe des Heidekrugs von einer Fahrzeugführerin übersehen wurde, die auf die L485 abbiegen wollte. Hierbei zog er sich leichte Schürfwunden am Knie zu.

